تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمذيعة المصرية ” مي حلمي ” مع حارس مرمى منتخب مصر السابق ” عصام الحضري ” .

وظهرت مي حلمي برفقة عصام الحضري من كواليس تصوير برنامجها الرياضي الجديد وهما يرقصان على نغمات مهرجان ” إخواتي ” .

يذكر أن مي حلمي كانت قد أعلنت من قبل عن تعاقدها مع قناة النهار لتقديم برنامج جديد وذلك بنشرها لفيديو لها مع نجوم كرة القدم : محمد بركات ومحمد شوقي ووائل جمعة وعصام الحضري .

وكتبت في تعليقها عليه : ” ربنا يخليلنا راس البر .. انتظرو قريبا أقوي برنامج في الوطن العربي you r the star مع أبطال العالمية ” .