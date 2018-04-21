شاهد.. وفاة السيدة الاولى السابقة “باربرا بوش” عن عمر الـ92 عاما

توفيت السيدة الاولى السابقة للولايات المتحدة وزوجة الرئيس الحادي والأربعين جورج بوش، السيدة ​باربرا بوش​ عن عمر يناهز الـ92 عاما.

وبحسب صحيفة “تي إم زد”، بوش توفيت في يوم 17 أبريل محاطة بعائلتها، وقد عانت من قصور في القلب ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)”.

وقال مصدر خاص بالصحيفة: “قررت باربرا بنفسها عندما قرب أجلها قطع الدواء، وقالت لأطبائها يوم الأحد إنها اختارت رفض العلاج الطبي لصالح الرعاية الإلهية المريحة”.

وأضاف: “تم نقل باربرا إلى المستشفى في هيوستن في أوائل عام 2017، بسبب العديد من المشكلات الصحية، وكانت متوترة بعض الشيء في ذلك الوقت”.