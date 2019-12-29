شاهد .. يهود يغنون النشيد الوطني السعودي

نشر حساب ” إسرائيل بالعربية ” مقطع فيديو على موقع التغريدات ” تويتر ” لمجموعة من اليهود وهم يقومون بغناء النشيد الوطنب السعودي برفقة عدد من زملائهم المسلمين .
وكتب الحساب في تعليقه على مقطع الفيديو : ” يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا ” .
بالفيديو.. يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي 🇸🇦 في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكاpic.twitter.com/sSJhHCs9sv
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 27, 2019
وجاء هذا الفيديو بعد يوم واحد من نشر الناشط السعودي ” محمد سعود ” المشهور بدعمه للتطبيع مع إسرائيل مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر وهو يتحدث لأول مرة على الهواء عبر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” معبرا عن حبه له ودعمه لفوز حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في الإنتخابات الإسرائيلية .
وكتب محمد سعود معلقا على ذلك : ” اتصل بي رئيس الوزراء نتنياهو .. ياللحماسة آمل أن يفوز ويجلب السلام للشرق الأوسط .. نتنياهو أنا أقدرك ومعجب بك .. ليحفظك الله وسائر مواطني إسرائيل ” .
Prime Minister Netanyahu called me, what excitement, I hope he wins and brings peace to the Middle East, Netanyahu I appreciate and admire you. God bless you and all the citizens of Israel
@netanyahu pic.twitter.com/bKL2HMnRSz
— محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) December 26, 2019