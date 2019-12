شاهد .. يهود يغنون النشيد الوطني السعودي

نشر حساب ” إسرائيل بالعربية ” مقطع فيديو على موقع التغريدات ” تويتر ” لمجموعة من اليهود وهم يقومون بغناء النشيد الوطنب السعودي برفقة عدد من زملائهم المسلمين .

وكتب الحساب في تعليقه على مقطع الفيديو : ” يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا ” .

وجاء هذا الفيديو بعد يوم واحد من نشر الناشط السعودي ” محمد سعود ” المشهور بدعمه للتطبيع مع إسرائيل مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر وهو يتحدث لأول مرة على الهواء عبر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” معبرا عن حبه له ودعمه لفوز حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في الإنتخابات الإسرائيلية .

وكتب محمد سعود معلقا على ذلك : ” اتصل بي رئيس الوزراء نتنياهو .. ياللحماسة آمل أن يفوز ويجلب السلام للشرق الأوسط .. نتنياهو أنا أقدرك ومعجب بك .. ليحفظك الله وسائر مواطني إسرائيل ” .

⁦@netanyahu⁩ pic.twitter.com/bKL2HMnRSz

— محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) December 26, 2019