الصفحة الرئيسية منوعات شخص يطلق النار على باص طالبات بالدمام ويقتل شقيقته ويصيب زميلتها!

شخص يطلق النار على باص طالبات بالدمام ويقتل شقيقته ويصيب زميلتها!

بواسطة -
0 0
gun crime1

شخص يطلق النار على باص طالبات بالدمام ويقتل شقيقته ويصيب زميلتها!

قام شخص بالدمام بإطلاق النار على حافلة (باص) تابع لأحد الجامعات يقل طالبات، بهدف قتل أخته، ما أدى لمقتلها وإصابة السائق وطالبة أخرى، وهما في حالة خطيرة.

ووجه شقيق الطالبة المصابة وتُدعى “روان السعدي”، نداء لكل من يستطيع المساهمة في نقل أخته لعلاج بأحد المستشفيات التخصصية لإنقاذ حياتها عبر حسابه بـ”تويتر”.

وقال “خالد السعدي” شقيق “روان”: “أصيبت أختي بإطلاق نار بالأمس وهي بباص جامعة من شخص قرر قتل أخته، ولقد تم إطلاق النار عشوائي على الباص، وأصيبت أختي و صاحب الباص وأخته توفت، أيد منكم المساعدة أختي في حالة حرجة وأريد نقلها للمستشفى التعليمي ولم أرى أي تجاوب أرجو المساعدة”.

وعقب ذلك نشر شقيق المصابة تغريدة أكد فيها تواصل وزارة الصحة معه، مشيرًا إلى أنه سوف يتم نقل أخته إلى مستشفى متخصص.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.