شرط غريب دليل الموافقة على الزواج في أذربيجان .. ” الشاي الحلو “

كشف ” شاهين مصطفاييف ” نائب مدير معهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية في حديث لموقع ” CNN ” العربية عن العديد من العادات والتقاليد المثيرة للاهتمام الخاصة بالزواج في الثقافة الأذربيجانية .

وأشار شاهين مصطفاييف إلى أن التقليد الأكثر إثارة للإهتمام مرتبط بمرحلة طلب الزواج وهو أن يوضع السكر في الشاي كرمز للموافقة على الزواج .

وعندما يأتي أهل العريس إلى منزل العروس لتقديم طلب الزواج يعد عدم القبول في الزيارة الأولى من التقاليد الأذربيجانية .. وبعدها يستطيع أهل العريس الزيارة والمحاولة من جديد .

وأكد مصطفاييف على أن زيارتهم مرة أخرى وإصرارهم يدل على نواياهم الجدية في طلب يد العروس فعلق قائلا : ” من التقليدي زيارة منزل العروس 7 مرات .. وبعد ذلك يوافق أهل العروس على الزواج عادة ” .

وأضاف : ” نحن دائما نقوم بتحضير المائدة عندما يأتي الضيوف إلى منزلنا .. والحالة الوحيدة التي لا نقدم فيها الشاي هي مرحلة البحث عن الشريك المناسب .. إذا تم إعطاء الموافقة يقدم الشاي الحلو ” .

وإنه عندما تتم الموافقة ينادي الوالد للعروس إلى الغرفة ليطلب منها تقديم الشاي الحلو إلى الضيوف .

وعن ” الشاي الحلو ” قال مصطفاييف إنه عبارة عن شاي بلون مزدوج حيث يقدم بطريقة خاصة يبقى فيها الماء في أسفل كأس الشاي التقليدي على شكل فاكهة الكمثرى والذي يدعى ” أرمودو ” بينما يبقى الخليط في الأعلى وهما لا يمتزجان .

وبعد الموافقة على الزواج يتم خلط الشاي ويمتزج اللونان مع بعضهما البعض ويرمز ذلك إلى إتحاد عائلتين .. وأن حلاوة المشروب ترمز إلى المستقبل الحلو الذي ينتظر كلا من العريس والعروس .