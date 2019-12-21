شركة اتصالات تقود موظفيها للانتحار

أدانت محكمة فرنسية ثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في شركة ” أورانج للإتصالات ” بعد سلسلة من حالات الانتحار لموظفي الشركة وفقا لموقع سكاي نيوز العربية .

حيث اطلعت المحكمة على 39 قضية بين عامي 2006 و 2009 شملت 19 حالة انتحار و 12 محاولة انتحار وثماني حالات من الإكتئاب الشديد .

وقال المدعي العام أن الأساليب المستخدمة خلال إعادة هيكلة الشركة الضخمة في عام 2009 عرضت بعض العاملين لضغط كبير لدرجة أنهم أقدموا على الانتحار .

كما أقرت الشركة بأن عددا من الموظفين عانوا نتيجة أخطاء إدارية .. ولكنها نفت وجود سياسة ممنهجة للمضايقات الأخلاقية .

واستمعت محكمة باريس إلى عائلات الضحايا ورأت رسائل وصور تخص بعض الحالات التي أقدمت على الانتحار ومن بين تلك الرسائل : ” أنا أنتحر بسبب عملي في فرانس تليكوم ( الاسم السابق للشركة ) .. إنه السبب الوحيد ” .

وحكم على الرئيس التنفيذي السابق للشركة ” ديدييه لومبارد ” 77 عاما بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو .. كما دفعت الشركة تعويضات بقيمة 3.5 مليون يورو وذلك بعد إقالة 22 ألف موظف وإعادة توزيع 10 آلاف موظف في خطوة إعادة هيكلة ضخمة قبل 10 أعوام .

وقال تقرير نشر في عام 2010 من قبل مفتشي العمل أن الإدارة استخدمت أساليب المضايقات الأخلاقية مثل إجبار الموظفين على العمل في مدن بعيدة عن منازلهم ووضع أهداف غير قابلة للتحقيق .

وتعتبر شركة أورانج أول شركة فرنسية كبيرة تحاكم بتهمة المضايقات الأخلاقية .