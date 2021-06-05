نشر الإعلامي المصري ” شريف مدكور ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن موقفه تجاه بعض الأشخاص الذين يطلبون اقتراض الأموال منه .

فكتب شريف مدكور في منشوره قائلا : ” صباح الخير .. ياريت محدش يبعت يطلب مني أنه يستلف فلوس علشان أنا ضد الموضوع ده .. أنا عارف إن الحياة صعبة بس على قد لحافك مد رجليك .. شكرًا ” .

وأثار هذا المنشور بعض الانتقادات ضد شريف مدكور من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إندهاشهم واستيائهم من موقفه تجاه من يسأله المساعدة للحصول على المال .