قامت محطة ” MTV ” اللبنانية يوم أمس السبب ببث تسجيل صوتي أرسله ” وسام شريم ” شقيق وزيرة المهجرين بلبنان ” غادة شريم ” إلى القناة عبر تطبيق ” واتس آب ” والذي يهدد فيه بحرق المحطة وبتكسير عظام الإعلامي اللبناني ” مارسيل غانم ” مقدم برنامج ” صار الوقت ” بالقناة .

وقال وسام شريم في التسجيل الصوتي متحدثا بإسم العونيين أي أنصار ” التيار الوطني الحر ” الذي أسسه الرئيس ميشال عون : ” لا تيأسوا ولا تزعلوا بس نحنا بالنهاية بمحل معين لازم يكون فيه نداء للعونية على رقبة وراس الكل ” .

وتابع : ” لازم نحرق وتتوقف ال mtv حتى يعرفوا إن شعب العونية وجمهوره مش مكسر عصا .. ومارسيل غانم بيوم من الأيام وبتتذروني مش أكل أكلة وحاسس بالتقل الجسدي اللي بدو يهزو ” .

وردت المذيعة اللبنانية ” ديانا فاخوري ” على هذا التهديد قائلة : ” برافو وسام .. برافو الست غادة إن شاء الله تكوني فخورة بأخيك .. برافو السيد باسيل إن شاء الله تكون فخور باختيارك وزيرة للمهجّرين خيها بيهدد الإعلام .. الإعلام الحر اللي بينقل وجع الناس .. الإعلام اللي سكت كتير وما بقى قادر يسكت ” .

وأضافت : ” شكرا على هذا التهديد وناطرينك وسام اتفضل احرق ال mtv وكسر مارسيل غانم بس ما راح تقدر تكسر الصوت الحر .. ما بعرف إذا كانت لغة التهديد هي اللي بتستخدموها تتخوفوا الناس وتخوفوا وسائل الإعلام .. يا عيب الشوم ناطرينك وسام ” .

وعلى الجانب الآخر أصدرت الوزيرة اللبنانية ” غادة شريم ” بيانا استنكرت فيه ومعربة عن أسفها لما أطلقه شقيقها وسام من تهديدات وقالت ان كلامه مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمثلها .