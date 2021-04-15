كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن تقدم محامية هندية تدعى ” بالويندر كاور ” بشكوى ضد الأمير هاري في محكمة البنجاب وهاريانا العليا .

حيث زعمت بالويندر كاور في شكواها بأن الأمير هاري كان قد تواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مرور فترة من الوقت أخبرها أنه يريد الزواج منها .

واتهمت المحامية الهندية الأمير هاري بمخالفته وعده بالزواج منها .. كما طلبت من السلطات الهندية إصدار مذكرة توقيف دولية حتى تتمكن الشرطة والمملكة المتحدة من إلقاء القبض عليه وقد يُجبر على الوفاء بوعده والزواج منها .

وأضافت كاور الى أن خطوتها باللجوء إلى المحكمة كانت قد ترددت بها بعد أن بعثت رسالة إلى والد هاري ” الأمير تشارلز ” وأبلغته أنها كانت مخطوبة لهاري وأن إبنه لم يفِ بوعده ويتزوجها .

ومن جانبها رفضت المحكمة طلب بالويندر كاور مشيرة إلى أنه لم يثبت أنها كانت تتحدث مع الأمير هاري وحذرتها من مخاطر الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الإجتماعي .