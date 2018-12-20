شيخ مغربي يقارن بين جريمتي ذبح السائحتين في مراكش وخاشقجي في اسطنبول!

قال الشيخ أحمد الريسوني، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن هذه جريمة ذبح السائحتين في مراكش غير عادية وغير مفهومة، في فظاعتها وبشاعتها وهمجيتها.

واضاف الريسوني في تصريح لموقع “الجريدة”24، “الجريمة لا هي بشرية ولا هي جريمة وحشية، لأنها خارجة عن طبيعة الإجرام البشري ودوافعه المعهودة، وكذلك هي خارجة عن منطق الوحوش الجائعة المفترسة. فلذلك أتساءل بكل جدية: كيف وأين؟ وبأي مادة؟ ولأي هدف؟ تتشكل أو تشكل هذه النفوس والنفسيات، ولا أقول العقول والعقليات؟؟!!”.

واعتبر الريسوني، أن هذه الجريمة لا تمت بصلة إلى أي شكل من أشكال العقول والعقليات، موضحا “لقد كشفت التحريات أن الذين قتلوا جمال خاشقجي أجبروا على تناول الهيروين، فماذا تناول قتلة السائحتين البريئتين؟! وكيف نفسر هذا السلوك الذي لا أجد له وصفا ولا تصنيفا؟”.