صبي أم بنت… شاهدوا الطريقة العلمية الصحيحة لتحديد جنس المولود!

ينشغل الأهل عند انتظار مولودهم بجنسه، وتكثر الأسئلة المتمحورة حول هذا الأمر مع كثرة النصائح المنتشرة لتحديد جنس المولود، كالأطعمة المساعدة وطريقة ممارسة الجنس وسلوك الأم وغيرها من الأسئلة التي يجيب عليها الطبيبان فيصل القاق ولبيب غلمية

