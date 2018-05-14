صدمة الاكتشافات العلمية.. الشيخوخة تبدأ في سنّ الـ25 والشاي الساخن يصيبكِ بالسرطان!

في كلّ يوم تظهر دراسة جديدة تساعدنا في اكتشاف ورعاية أجسادنا، ونتائجها غالباً قد تساعدكِ على إجراء تغييرات إيجابية في نمط حياتكِ. إليكِ قائمة من هذه الاكتشافات العلمية، التي توسع مداركنا باتجاه حياة أكثر رضى:

شيخوخة الدماغ

دراسة حديثة وجدتْ أنّ دماغ الإنسان يبدأ الشيخوخة في عمر الخامسة والعشرين، وللحفاظ على نشاط الدماغ الطبيعي، عليكِ بالتعلّم طوال الوقت، لأنّ التعلم هو “الممارسة الأفضل” للحفاظ على هذا العضو الحيوي، ويجب أنْ نمارسه طوال حياتنا.

الأندية الرياضية والتلوّث

الصالات الرياضية فيها الكثير من البكتيريا التي تسبب الأمراض، والأوزان ومعدّات المشي، والخزائن هي الأكثر تلوثا، وللحدّ من مخاطر الإصابة، عليكِ استخدام مناديل معقّمة، وتجنّب المشي حافية، وعدم ملامسة وجهكِ بيديكِ بعد استخدام المعدّات.

النوم والرغبة الشديدة في السُّكَّر

وجد العلماء، أنّ هناك علاقة بين عدد ساعات النوم، واستهلاك السكر. فقد أثبتتْ الدراسات، أنّ من زادوا ساعات نومهم إلى 6-7 ساعات يومياً شهدوا انخفاضاً ملحوظاً في استهلاكهم للسكر.

الشاي الساخن والإصابة بالسرطان

دراسة أجريت في الصين، وجدت أنّ تناول المشروبات الساخنة جداً، يمكن أنْ يتلف أعضاء الجسم الداخلية، ويسبب سرطان المريء. وأنّ من الأفضل تناولها بدرجة حرارة أقلّ من65 مئوية.

الضوء الخافت والقدرات العقلية

البقاء في غرف مظلمة، أو خافتة الضوء يجعلكِ تعانين من الاكتئاب، وفي دراسة جديدة وجد الباحثون، أنّ البقاء لفترة طويلة في العتمة، أو الضوء الخافت يؤثر سلباً على القدرات العقلية، ويسبب فقدان الذاكرة. لكن الأخبار الجيدة في الدراسة، أنّ دماغنا يمكن أنْ يتعافى تماماً بعد فترة من التعرّض للضوء.

التخيّل وتخفيف الألم

الخوف من الألم أمر طبيعي، لكن إذا تصوّر الشخص أنْ لا شيء يمكن أنْ يؤذيه، فإنه سوف يشعر بدرجة أقلّ من الألم، أو ربّما حتى لا يشعر بأيّ ألم على الإطلاق.

شيخوخة العضلات

ممارسة الرياضة والتغذية السليمة يمكن أنْ تبطِّئ شيخوخة العضلات، لكن العضلات تفقد قوتها مع تقدمنا في العمر.لكن الباحثين وجدوا أنّ الخلايا الجذعية العضلية تنشط عندما نبدأ في ممارسة الرياضة، وتقوم بتقسيم الخلايا العضلية المتضرّرة وتجديدها.

الصلع المبكّر ومشاكل القلب

من الطبيعي أنْ يبدأ تساقط الشعر لدى الرجال في سنّ الأربعين، لكن إذا بدأ الصلع في عمر أصغر فهو يمكن أنْ يشير إلى مشاكل صحية، مثل أمراض القلب.

الشعور بالثّقة يحمي المسنّين من التعثّر

يتعثر المسنون لأسباب مختلفة، ويمكن أنْ تكون الإصابة الناتجة خطيرة للغاية، إلا أنّ أسوأ العواقب هي فقدان الكبرياء. وقد أثبت فريق من الباحثين، أنه كلما زادتْ ثقة المُسنّ بنفسه، وزاد اعتماده على نفسه، كلما قلّ احتمال تعثّره.

سرّ الشباب الدائم

لشباب دائم، يوصي الخبراء بالتغذية الجيدة، والنوم الكافي، لكنّ الحقيقة أنّ الشباب الدائم، يكمن في الجمع بين النظرة المتفائلة للحياة، ونمط الحياة الصحيّ.