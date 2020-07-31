ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بلبنان بوفاة شابة تدعى ميرنا غمراوي وذلك بعد الانباء عن أن إنّها فارقت الحياة بسبب انقطاع الكهرباء وهي كانت بأمس الحاجة للتهوئة أو التكييف لأنّها حامل بتوأم بالشهر الثامن.

وكتبت إحدى صديقاتها على “فيسبوك”: انتقلت إلى رحمته تعالى صديقتنا العزيزة ميرنا غمراوي. ميرنا ما توفت بحادث سيارة ولا بالكورونا، ميرنا ماتت من الشوب ومن عدم توفر التهوئة (مروحة، AC) يلي هي بحاجتها لأنها حامل بتوأم بالشهر التامن… لأنو مقطوعة الكهربا!!”.

وتابعت: “ميرنا اختنقت لأن ما في هوا تتنفسو ومع وصول الصليب الأحمر كانت فارقت الحياة. ميرنا بالـ 2020 انقطع نفسها ونفس أطفالها يلي نطرت مجيئهم سنين طويلة وراحت ضحية صفقات الحرامية وعديمي الضمير ببلادنا. ميرنا كانت عطول تعتل هم قطعة الكهربا و”تنق” من الشوب وحال البلد إلى أن نهبت حياتها وفارقتنا إلى الأبد”.

وقالت: “يلي بيعرف ميرنا بيعرف قديش تحدت الحياة وظروف البلد ودايماً بالضحكة والنكتة”.

وأرفقت منشورها بعدد من الوسوم كـ”#شهيدة_كهرباء_لبنان”، و”#شهيدة_صفقات_الزعران” و”#ما_خلوها_تعيش”. وختمت: “هنّي بدن بس ما خلوون، وما خلو ميرنا تعيش وتشوف ولادها ويشوفوها. الله يرحمك”.

كما تناقلت العديد من الحسابات خبر وفاة ميرنا غمراوي معبرين عن غضبهم من االوضع المأساوي الذي يمر به لبنان .

ميرنا غمراوي توفت مخنوقة من الشوب وهي حامل بالشهر الثامن.

"ما خلوكن تجيبوا كهربا"؟ زعلتوا انو زعيمكن انسبّ او دعوا عليه بالموت؟ زعيمكن اللي استفاد من السلطة هو واتباعو ووقت المحاسبة قال "انا ما خصني" او "ما خلوني"

رح تتحاسبوا على كل ظلم وكل دمعة.#ثورة_على_الجهل#ثورة_على_التبعية pic.twitter.com/G7kxhzHRKX — Halimé El Kaakour (@halime_el) July 31, 2020

1/ An online battle started on Social media in #lebanon because people wanted to politicize the death of a pregnant woman who died due to the heat and lack of oxygen. Red Cross did not manage to get to her on time sadly. https://t.co/RWM213v3Dg — Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) July 31, 2020

بال ٢٠٢٠ بتموت سيدة حامل بتؤام بالشهر الثامن بس لأنو ما في كهرباء لتقدر تتنفس، يا عيب الشوم عليكم. #ميرنا_غمراوي #شهيدة_الكهرباء pic.twitter.com/jCSfJMcj6h — Falafel (@FalafelOfficial) July 31, 2020

ميرنا ما ماتت حادث سير ولا بالكورونا

ميرنا ماتت من الشوب ببلد معتّم ما الو ربّ عم يذلّنا ويعذّبنا ويهجّرنا ويقتلنا



ميرنا غمراوي، مواطنة فقدت حياتها وهي حامل بشهرها الثامن بعد أن انقطع نفسها نتيجة الحرّ الشديد وإنقطاع الكهرباءhttps://t.co/c8OIwoUJl4 #لبنان_يحتضر #عهد_الإنهيار — Mhّmd (@dankar) July 31, 2020

غير ان اخرين رفضوا تسييس خبر وفاة ميرنا مؤكدين ان البلد يمر بفترة صعبة ولكن لا يصح ان يتم استغلال خبر وفاة سيدة بهذه الطريقة.