صدم لأن زوجته أنجبت طفلة.. وما فعله بالرضيعة بعد وضعها في كيس بلاستيكي مروع

ذكر تقرير لصحيفة Daily Mail البريطانية أن حادثة مروعة وقعت في مقاطعة غواندغنوغ الصينية.

وأشار إلى أن أحد المراكز الطبية أبلغ الشرطة بقيام أب بقتل طفلته المولودة حديثاً. وأفاد بأنه وضع الرضيعة في كيس بلاستيكي وتوجه إلى صخرة مرتفعة في منطقة ريفية حيث ألقى بها من عل.

وعلى إثر ذلك توجهت قوة من رجال الشرطة إلى المكانK وقام فريق من المنقذين بإحضار الطفلة التي تعرفوا إلى مكان سقوطها بسبب بكائها.

وأشارت السلطات إلى أن الطفلة بقيت لمدة 12 ساعة بمفردها قبل أن يتم إنقاذها. ولفتت إلى أنها علقت بغصن شجرة ما منع تعرضها لإصابة قاتلة.

وأعلنت أنه تم اعتقال الأب واعترف خلال التحقيق معه أن لديها ابنتين وصبياً وانه لم يرد أن يرزق بطفلة ثالثة لأن حالته المادية لا تسمح بذلك.