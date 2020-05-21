استضافت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” المحامي ” رأفت بلاط ” الصديق المقرب للشهيد ” أحمد المنسي ” في برنامجها ” كل يوم ” .

وخلال الحلقة روي رأفت بلاط اللحظات الأخيرة قبل دفن جثمان أحمد المنسي ولحظات دفنه أيضا .

فقال إنه عندما ذهب لرؤيته في المستشفى وجده نائما في غاية السكون والسكينة .. وأشار إلى إنه في الطبيعي تتوقف الدورة الدموية للمتوفي ولا يوجد نزيف أما الشهيد لا وأن المنسي ظل ينزف حتى دفنه .

وأضاف أن الإصابات التي تعرض لها كانت جرح قطعي أسفل فروة الرأس وكسر في قاع الجمجمة أما باقي جسده فكان خاليا من الإصابات .

وعن لحظات الدفن قال رأفت بلاط قال : ” في العادي يتم وضع الجثمان على جانبه اليمين وإيده الشمال جنبه ولو احنا بنعدل على الجنب اليمين الإيد بتنزلق أو بتفضل في مكانها لإن بيبقى فيه حالة تيبس لإنه بيبقى فات 36 ساعة ” .

وتابع : ” إيده منزلقتش واتحركت حركة كاملة راحت حضنت باباه وساعتها قولنا منسي صاحي والراجل بتاع المدفن انهار وللحظة وقفنا والراجل كان عايز يشيل إيده قولناله سيبها هو كان بيحب والده جدا ” .