نشر ” خالد عبلي ” وهو صديق الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي الأردني ” عبد الله العمري ” والشهير ب ” عبود العمري ” منشورا له عبر حسابه على موقع إنستجرام كشف من خلاله عن الكلمات الأخيرة التي قالها العمري قبل وفاته إثر تعرضه لحادث سير مروع في جنوب إفريقيا .

وتضمن المنشور صورة لخالد عبلي برفقة صديقه الراحل عبود العمري وكتب في تعليقه عليها : ” يا الله شو مبسوط .. هاي آخر جملة حكاها أخوي عبدالله قبل الحادث بدقائق .. كنت أقرب حدا لقلبي وأطيب وأحن قلب بالدنيا كلها ” .

وتابع : ” كان في أحلام كثير بدنا نعملها سوا .. كان في نجاحات كثير بتستنى فينا .. كان يضّل يحكيلي أنت أكثر حدا بضحكني يا خالد .. الله يرحمك يا روحي ويرحم ضحكتك اللي ما كانت تفارق وجهك .. من شهرين كان بردد جملة واحدة حاسس ربنا مخبيلي إشي حلو ” .

وأضاف صديق عبود العمري : ” أنا متأكد هسا أنّك عند الأحسن منّي ومن أي حدا في الدنيا كلها .. الله يرحم روحك الطاهرة .. لقائنا بالجنة يا أخوي .. الحمد لله عبد الله نطق الشهادتين قبل ما يتوفى 3 مرات .. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ” .