أثارت الصورة التي نشرها ​لوفولو راندي​، زوج الناشطة ​السعودية​ ​رهف القنون​، لإبنتهما الوحيدة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ضجة كبيرة بين المتابعين، مما كشف عن جانب من ملامحها لأول مرة.



ولاحظ المتابعون الشبه الكبير بين الطفلة ووالدها، فكأن الطفلة نسخة منه، ولم تأخذ أية ملامح أو شبه من والدتها.

وظهرت رهف في الصورة وهي تضع يدها على طفلتها الصغيرة النائمة، وعلق لوفولو على الصورة بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حبه لرهف وطفلته الصغيرة، وإعتبر أنها البريق الذي يملئ حياته، ووصفها بالزهرة الصغيرة التي يجب حمايتها في مختلف الفصول.