صورة طائرة اماراتية تثير الجدل… هل هي حقا مرصعة بالالماس؟

أثارت صورة لطائرة “بوينج” تابعة لـ “طيران الإمارات” تبدو وكأنها مرصعة بالألماس، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا ما إذا كانت حقيقية أم لا، قبل أن توضح الشركة القصة وراء الصورة المذهلة.

وقالت “طيران الإمارات” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أمس الإثنين: “إليكم طائرة بوينج 777 .. صُممت هذه الصورة من قِبل الفنانة المُبدعة سارة شكيل”.

والفنانة الباكستانية اشتهرت بتعديل الصور على برنامج “فوتوشوب” بشكل احترافي، حيث تظهر المعالم وكأنها مرصعة بالألماس أو الكريستال، حتى أطلق عليها “فنانة الكريستال”، حسب موقع “سكاي نيوز عربية”.

وكانت شكيل؛ في طريقها من باكستان إلى ميلانو بإيطاليا عندما التقطت الصورة، وبدأت في تعديلها على برامج تحرير الصور.

Waiting for my ride 💎 !! God I never knew this post of mine would go crazy viral ! Thank you @emirates pic.twitter.com/gV4YJ2DWRE

— sara shakeel (@sarashakeel) December 6, 2018