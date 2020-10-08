إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي “صورة مؤثرة” لرضيع حديث الولادة، قرر بعفوية إستقبال لحظاته الأولى عبر إنتزاع كمامة الطبيب، وذلك في أحد مستشفيات دبي، فيما يبدو أنه إعتراض على الكمامة، التي فرضتها جائحة إنتشار ​فيروس كورونا​.

ووسط الإنتشار المتسارع لفيروس كورونا في مختلف دول العالم، أثارت هذه الصورة إهتمام المتابعين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، ولاقت رواجاً وإنتشاراً كبيراً.

وفي رسالة تبعث الأمل والرجاء في المجتمعات، التي تسعى جاهدة لدحر الجائحة الخطيرة، كتب أخصائي الأمراض النسائية والتوليد الدكتور سامر شعيب، الذي نشر الصورة عبر صفحته الخاصة: “كلنا نريد إشارة، لنزع الكمامة، والعودة إلى حياتنا الطبيعية”.





