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صور لجلسة عفوية لملك البحرين مع ولي عهد أبوظبي وحاكم دبي

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جمعت صور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مع كل من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في جلسة عفوية.

وأظهرت الصور التي نشرها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الأربعاء، الرجال الثلاثة في جلسة عفوية يتحادثون بعيداً عن البروتوكولات، بثياب غير رسمية.

كما ظهرت لقطات أخرى من اللقاء، تجمع بين الملك حمد وولي عهد أبوظبي، وأخرى بين ملك البحرين والشيخ محمد بن راشد.

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