وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، انتقادات للإدارة الرئيس الامريكي جو بايدن بعد التقرير الذي قدمته الاستخبارات الأمريكية للكونغرس، الجمعة، حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، مذكرا واشنطن بأحداث “سجن أبو غريب” في العراق وباغتيال علماء عراقيين.
وعلق خلفان في سلسلة تغريدات على تقرير الاستخبارات الأمريكية قائلا: “قبل شهر كنت مع زميل قلت له اتوقع ان يقود بايدن حملة عنيفة ضد المملكة وبالذات محمد بن سلمان…وانا اعرف الاسباب لماذا ؟ ليس الامر بسبب خاشقجي ابدا”، حسب قوله.
وتابع المسؤول الأمني الإماراتي في تغريدة لاحقة: “مرتكبو جرائم ابي غريب يتباكون على مقتل خاشقجي…غريب !!”، .
وأضاف خلفان قائلا: “كم عالم عراقي اغتيل في العراق ابان احتلال امريكا له…لم ينعهم بايدن ولو بكلمة…رق قلبه يعني لخاشقجي”.
واضاف خلفان في تغريدة اخرى: “مالك يا بايدن ومال سعود القحطاني…انت مسؤول توظيف….انت رئيس دولة عظمى !”.
وكانت قد كشفت أمريكا عن التقرير الذي قدمته الاستخبارات للكونغرس وشمل تقديرا يفيد بأن ولي العهد السعدي، محمد بن سلمان، وافق على اعتقال أو قتل خاشقجي.