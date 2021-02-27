وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، انتقادات للإدارة الرئيس الامريكي جو بايدن بعد التقرير الذي قدمته الاستخبارات الأمريكية للكونغرس، الجمعة، حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، مذكرا واشنطن بأحداث “سجن أبو غريب” في العراق وباغتيال علماء عراقيين.

وعلق خلفان في سلسلة تغريدات على تقرير الاستخبارات الأمريكية قائلا: “قبل شهر كنت مع زميل قلت له اتوقع ان يقود بايدن حملة عنيفة ضد المملكة وبالذات محمد بن سلمان…وانا اعرف الاسباب لماذا ؟ ليس الامر بسبب خاشقجي ابدا”، حسب قوله.

قبل شهر كنت مع زميل قلت له اتوقع ان يقود بايدن حملة عنيفة ضد المملكة وبالذات محمد بن سلمان…وانا اعرف الاسباب لماذا ؟ ليس الامر بسبب خاشقجي ابدا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 27, 2021

وتابع المسؤول الأمني الإماراتي في تغريدة لاحقة: “مرتكبو جرائم ابي غريب يتباكون على مقتل خاشقجي…غريب !!”، .

مرتكبي جرائم ابي غريب يتباكون على مقتل خاشقجي…غريب !!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 27, 2021

وأضاف خلفان قائلا: “كم عالم عراقي اغتيل في العراق ابان احتلال امريكا له…لم ينعهم بايدن ولو بكلمة…رق قلبه يعني لخاشقجي”.

كم عالم عراقي اغتيل في العراق ابان احتلال امريكا له…لم ينعهم بايدن ولو بكلمة…رق قلبه يعني لخاشقجي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 27, 2021

واضاف خلفان في تغريدة اخرى: “مالك يا بايدن ومال سعود القحطاني…انت مسؤول توظيف….انت رئيس دولة عظمى !”.

مالك يا بايدن ومال سعود القحطاني…انت مسؤول توظيف….انت رئيس دولة عظمى ! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 27, 2021

وكانت قد كشفت أمريكا عن التقرير الذي قدمته الاستخبارات للكونغرس وشمل تقديرا يفيد بأن ولي العهد السعدي، محمد بن سلمان، وافق على اعتقال أو قتل خاشقجي.