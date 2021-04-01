شن الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي هجوما لاذعا على السيد حسن نصرالله، الامين العام لحزب الله اللبناني، وذلك في سلسلة تغريدات له على حسابه على تويتر.

وبدأ ضاحي خلفان تغريداته بالقول “اثبت حسن نصر الله انه عنصر شر وخائن من الطراز النادر للأمة العربية وحاقد الى درجة لا يتصورها انسان.. ( صنع في قم)”.

اثبت حسن نصر الله انه عنصر شر وخائن من الطراز النادر للأمة العربية وحاقد الى درجة لا يتصورها انسان..

( صنع في قم) — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 1, 2021

وتابع “شوفوا حقارة هذا القبيح وليس الحسن…يرى تدخل ايران في الشأن اليمني مباحا…وتدخل العرب مرفوضا..علما بأن تدخل العرب جاء بطلب من الشرعية اما تدخل ايران فلا شرعية له. فحسن نصرالله يعبر عن عبوديته لقادة ايران ليس إلا.”.

شوفوا حقارة هذا القبيح وليس الحسن…يرى تدخل ايران في الشأن اليمني مباحا…وتدخل العرب مرفوضا..علما بأن تدخل العرب جاء بطلب من الشرعية اما تدخل ايران فلا شرعية له.

فحسن نصرالله يعبر عن عبوديته لقادة ايران ليس إلا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 1, 2021

ثم أضاف “لماذا اقول هذا لأن نصر الله العميل يدعو الحوثيين الى رفض مبادرة السلام..يبقى الكلب كلبا ولو طوقته بالذهب…السلام ..يرفضه لانه لا يخدم مشروع ايران.”.

لماذا اقول هذا لأن نصر الله العميل يدعو الحوثيين الى رفض مبادرة السلام..يبقى الكلب كلبا ولو طوقته بالذهب…السلام ..يرفضه لانه لا يخدم مشروع ايران. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 1, 2021

وكان نصرالله قد دعا المسؤولين السعوديين، في خطاب ألقاه أمس، إلى “عدم تضييع الوقت”، حسب تعبيره، وتابع “إذا كنتم جادين في وقف الحرب اذهبوا إلى وقف الحرب ورفع الحصار وفتح الباب أمام اليمنيين ليتحاوروا في ما بينهم”.

وأضاف أن ما هو معروض على “الأخوة اليمنيين ليس وقف حرب بل وقف إطلاق النار واستمرار بقية أشكال الحرب على اليمن، فيبقى الحصار. وهذا خداع كبير لا ينطلي على السيد عبد الملك وأنصار الله”.