طبيب لم يغسل يديه بالصابون منذ 20 عاماً.. والسبب!

لم يغسل طبيب بريطاني يديه بالصابون منذ أكثر من 20 عاماً، بسبب أنّ المنظفات تؤذي ​الجلد​، ونصح بالابتعاد عن ​شامبو​ الاستحمام، واستخدام المطريات لتنظيف ​الجسد​، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر باستحمام الأطفال حديثي الولادة.

وأوضح الطبيب ​جورج مونكريف​ أنه “يغسل يديه باستخدام هلام كحولي قبل فحص أي من مرضاه، ويحرص بعد ذلك على وضع المرطبات عليهما لإبقاء الجلد طرياً ما أمكن، كما أكد أن نسبة إصابة الأطفال بالأكزيما ارتفعت بما يعادل 22 إلى 25% منذ بدء تطبيق نظام الرعاية الصحية”.

وقال، يوم الخميس الماضي في برنامج “This Morning” الذي يبث على ​قناة ITV​، إلى أن “أكثر المناطق تأثراً بالمنظفات هي التي يكون الجلد فيها رقيقاً مثل المرفقين وحول العينين”، موضحاً أن “الطبقة العلوية من الجلد بمثابة حاجز يضعفه استخدام المنظفات ويسمح بدخول المواد المسببة للحساسية من خلاله”.

وأضاف: “استخدموا المطريات الموجودة في الأسواق كبديل عن الصابون، لأنها تعيد تزييت الجلد بدلاً من إزالة الزيوت منه”.