طلب من زوجته “كوباية شاي” فرفضت… وأخذت الاطفال و45 غرام ذهب و11 ألف جنيه!

روت سيدة مصرية تدعى «سامية» قصة حصلت معها حيث أن زوجة ابنها سرقت 45 جرام ذهب و11 ألف جنيه وأخذت أولادها وتركت المنزل، بسبب كوباية شاي.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «ابني تزوج من فتاة وأنجب منها طفلين، ومنذ 5 أشهر حدثت واقعة غريبة فبعد تناول العشاء طلب ابني من زوجته عمل كوباية شاي، ولكنها رفضت ما أحدث خلافات بينهما، وفي اليوم التالي توجهنا للعمل أنا وابني وبعد عودتنا نهاية اليوم اكتشفنا اختفاء زوجة ابني، والطفلين، بالإضافة إلى 45 جرام ذهب و11 ألف جنيه».

وتابعت: «أرسلنا العديد من الأصدقاء لإقناعها بالعودة للمنزل لتربية الأبناء بمساعدة ابني ولكنها رفضت وأقامت الدعاوى القضائية ضد زوجي، بقالي 5 شهور نفسي أشوف أحفادي» وتساءلت: «ليه قانون الحضانة لا يتم تعديله؟!».