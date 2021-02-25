انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية قصة الشاب المصري ” أحمد مصطفى ” والمعروف بصاحب أطول شعر في مصر والبالغ من العمر 21 عاما .

يبلغ طول شعر أحمد مصطفى حوالي 150 سنتيمتر ووزنه كيلو ويتكون من 2000 خصلة يقوم بتسريحها بطريقة ضفائر الراستا والتى تشبه الحبل المجدول .

وقال الشاب المصري في تصريحات صحفية له أنه بدأ في تربية شعره وهو في السابعة من عمره ولم يقوم بحلاقته منذ 14 عاما وأنفق الكثير من الأموال لتربية شعره ويغسله عند الحلاق مرة أو مرتين كل إسبوع .

وأضاف أنه يسعى إلى الدخول لموسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية باعتباره صاحب أطول شعر فى العالم .. مشيرا إلى أنه قد تواصل مع الموسوعة لتمنحه اللقب إذا كان بالفعل قد تخطى الحاصلين عليه عالمياً .

واستكمل أحمد مصطفى حديثه كاشفا عن تعرضه كثيرا للتنمر وبعض المضايقات من الناس بسبب شعره وإنه كان قد جرى فصله من المدرسة لرفضه القيام بقص شعره وإطالته بشكل مبالغ فيه .

وتابع : ” شعري بالنسبة لى أهم من الدراسة والجواز والشغل فقد تركت المدرسة من أجل أن أظل محتفظا به ورفضت حلاقته ولو حبيت وخطيبتى طلبت منى احلق شعري مش هرتبط بيها .. ورفضت الشغل عشان مفيش حد هيشغلنى وأنا شعري بالطول دا ” .