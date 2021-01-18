دافع الداعية السعودي “عائض القرني”، عن نفسه إثر انتقادات طالته واتهامات له بالإسراف والتبذير في وليمة كبيرة أقامها، وقال إن عدد الضيوف كان أكبر مما ظهر في الفيديو.

وقال القرني في مقطع صوتي منسوب له، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه ذبح ثلاثة خراف في الوليمة التي بلغ عدد ضيوفها بين 45 و50 شخصًا، لكن الفيديو الذي انتشر للوليمة، لا يُظهر وجودهم حول الطعام، ويقتصر على من دخل في البداية فقط.

توضيح من الشيخ عايض القرني عن مأدبته بعد أن شن مغردون هجوما عليه واتهموه بالتبذير والإسراف pic.twitter.com/2du9Yexmni — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) January 17, 2021

وأضاف أنه لم يرم من طعام الوليمة أي شيء، حيث يتم توزيع ما يزيد منه، على الجيران والعمال من سائقين وخدم في المنزل.

واختتم القرني رده قائلا إن ”الناس تبحث عن الزلات وتتصيد الأخطاء، مستشهدا بقيام النبي إبراهيم بذبح عجل سمين لثلاثة ضيوف قدموا إليه“.

وكان عائض القرني قد تعرض لموجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لوليمة فاخرة أقامها في منزله لضيوفه كانت مكونة من نحو سبعة “مفطحات” بالإضافة إلى أصناف أخرى من الأطعمة.

عائض القرني يستضيف رجل الاعمال علي حسن العمري ..



منتهى التواضع والبعد عن التبذير



دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد !! pic.twitter.com/dsGQGN61gB — بدر عبدالمحسن الهيف القحطاني (@badr_mohsen_) January 15, 2021