كشفت تقارير صحفية عن العثور على عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة ” إلوسيا بينتو فونتيس ” البالغة من العمر 26 عاما وهي تتجول في أحد الأحياء الفقيرة في ريو وذلك بعد مرور عام على اختفائها من مدينة نيويورك الأمريكية .

حيث تلقى فريق مراقبة الحي المحلي إخطارا بوجود إمرأة مجهولة تتجول في الشوارع في حالة ارتباك شديد وتسير حافية القدمين ومن دون قميص لمدة يومين .

كما كانت تحمل حقيبة ظهر تحتوي على وثائق عقودها مع وكالات الأزياء الدولية ومراجع من مصورين عالميين .

وتم إيداع إلوسيا في مؤسسة للأمراض النفسية لتتلقى الرعاية الصحية العقلية ولا توجد خطط للخروج منها في الوقت الحالي .

يذكر أن إلوسيا بينتو فونتيس كانت قد ظهرت على أغلفة أهم المجلات العالمية منها ” إل ” الفرنسية و ” غراتسيا ” الإيطالية و ” غلامور ” الأمريكية .. كما شاركت في حملة ” دولتشي أند غابانا ” .