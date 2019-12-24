عاملة سابقة بمنزل بنيامين نتنياهو : ” زوجته سارة غير سوية نفسيا “

كشفت عاملة سابقة بمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” تدعى ” سيلفي ” للإذاعة الإسرائيلية عن أن زوجته ” سارة ” غير سوية نفسيا ” وهو ما دفعها إلى ترك العمل هناك منذ شهر .

حيث كانت تتعرض لمعاملة قاسية في منزل نتنياهو وصلت حد تهديدها من قبل زوجته بواسطة مكواة ساخنة .

فقالت : ” لا أتمنى لأحد أن يواجه ما مررت به على مدى خمسة أشهر لدى السيدة سارة .. مررت بجحيم عانيت وبكيت .. يمكنها أن تقول إني كاذبة فلتقل ما تشاء .. علي أن أُخرج ما في قلبي ” .

وتابعت : ” مررت بحالة نفسية سيئة .. لم تكن سارة تسمح لي بالخروج من المنزل ولم أكن أتحدث مع أصدقاء .. لم يكن باستطاعتي ترك العمل فأنا سيدة أعيش بمفردي وبحاجة لكسب قوت يومي ولكن عندما وجدت عملا آخر قررت المغادرة ” .

وأشارت سيلفي إلى أن معاملة سارة لها كانت تتغير أمام زوجها بنيامين نتنياهو وأولادها فقط قائلة : ” كانت تخشى أن تصرخ في وجهي أمامه ” .

ولم تكشف ” سيلفي ” ما إذا كانت تنوي تقديم دعوى قضائية ضد زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أم لا .