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عبد الله المسند يقول ” آدم ليس أول البشر “

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قال ” عبد الله المسند ” أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في لقائه ببرنامج ” الليوان ” مع ” عبد الله المديفر ” على قناة روتانا خليجية أن سيدنا آدم عليه السلام ليس أول البشر وأن هناك كائنات بشرية عاقلة سبقت وجود سيدنا آدم مستدلا بالأية الكريمة ” وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ” .

وعلق ” المسند ” على الأية بأن الملائكة سألت الله عز وجل بأنه سيجعل من يفسد ويسفك الدماء مما يدل على أن الكائنات التي كانت موجودة قبل سيدنا آدم كانت عاقلة .

كما أن كلمة ” خليفة ” تدل على وجود من سبق سيدنا آدم وهو خلفا لهم .

وأضاف أن في كتاب ” البداية والنهاية ” لابن كثير ورد ان قبل آدم كان هناك أمتان يتقاتلان وسلط الله عليهما الجن وقتلهم وأن علماء الآثار في إثيوبيا اكتشفوا آثارا لهذه الكائنات .

 

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