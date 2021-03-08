رصد مقطع فيديو، عراقي مخمور في مقبرة النجف يحمل بوقًا، وينادي الموتى للنهوض من أجل يوم القيامة.

وظهر في الفيديو المتداول، العراقي المخمور يقف أعلى أحد شواهد القبور في مقبرة النجف بالعراق، وهو ينفخ في بوق بطريقة هستيرية.

ووثق الفيديو، الشاب المخمور ينادي على الموتى، ويقول:” قوموا يا عباد الله، لقد قامت الساعة يا عباد الله”.

وأثار الفيديو المتداول للعراقي المخمور الذي ينادي على الموتى في مقبرة النجف بالنهوض من أجل يوم القيامة، جدلاً واسعاً بمنصات السوشيال ميديا، فيما تمكنت قوات الأمن العراقية من ضبطه، واتضح أنه مخمور.