كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن واقعة غريبة وطريفة في نفس الوقت عن عروسين هنديين أصرا على إقامة حفل زفافهما ورفضا تأجيل زواجهما على الرغم من حالة الطقس السئ والفيضانات التي تشهدها ولاية كيرلا بجنوب الهند .
حيث أقدم العروسان على الركوب في طنجرة طبخ واسعة حصلا عليها من أحد المعابد الدينية التي تستخدمها عادة في إعداد وتقديم الطعام خلال الاحتفالات الكبيرة من أجل الوصول إلى مكان إقامة حفل الزفاف .
وذلك بسبب مياه الفيضان التي غمرت الشوارع والتي اجتاحت المنطقة وأسفرت عن مصرع 27 شخصا في مختلف مناطق الولاية .. وتمكن العروس والعريس من الوصول سالمين إلى المعبد المقرر إقامة حفل الزفاف به .