كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن واقعة غريبة وطريفة في نفس الوقت عن عروسين هنديين أصرا على إقامة حفل زفافهما ورفضا تأجيل زواجهما على الرغم من حالة الطقس السئ والفيضانات التي تشهدها ولاية كيرلا بجنوب الهند .

حيث أقدم العروسان على الركوب في طنجرة طبخ واسعة حصلا عليها من أحد المعابد الدينية التي تستخدمها عادة في إعداد وتقديم الطعام خلال الاحتفالات الكبيرة من أجل الوصول إلى مكان إقامة حفل الزفاف .

وذلك بسبب مياه الفيضان التي غمرت الشوارع والتي اجتاحت المنطقة وأسفرت عن مصرع 27 شخصا في مختلف مناطق الولاية .. وتمكن العروس والعريس من الوصول سالمين إلى المعبد المقرر إقامة حفل الزفاف به .

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time 🙂 pic.twitter.com/mqldzgKIkd — Shilpa (@Shilpa1308) October 18, 2021