عريس يسدّد 16 طعنة لعروسه في ليلة زفافهما.. والسبب صادم أكثر

أقدم عريس على قتل عروسه (21 عاماً) في ليلة زفافهما، موجهاً اليها 16 طعنة بعدما شكّ في خيانتها له.

واعترف الفاعل ميتيهان يوردوغلو بقتل جولو يوردوغلو، قائلاً أثناء وقوفه أمام قاضي محمكة مدينة بورصة التركية إنّه اعتقد أنها تخونه مع صديق مقرب ومع والده.

وفي التفاصيل التي تضمنها تقرير لصحيفة “صن” البريطانية، أضاف أنها كانت تقيم مع أسرته، وأن الكثير من الشجارات كانت تنشأ بينهما. ولفت إلى أن والده رفض مغادرتها رغم ذلك.

وقال: “والدي رفض وقال لي فلتغادر أنت بدلًا منها”. وأردف: “كنت أنام في الشارع خارج المنزل وحاولت الانتحار مرات عدة”، مشيراً إلى أن والده أنقذه في المرة الأولى فيما قام بالمهمة في المرة الثانية رجل شرطة.

وتابع في اعترافه أنه كان يحب جولو منذ طفولتهما وأن خلافاً كبيراً نشأ بينهما في يوم الحفل.

وأضاف أنها ردت بطريقة مستفزة جداً عندما سألها عن سبب خيانته لها وأنها وصفته بالحثالة والمفتقر إلى الرجولة.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم بعد عرض الفاعل على الطبيب النفسي لتبيان مدى أهليته لتحمل العقوبة ومدى مسؤوليته عن فعلته.