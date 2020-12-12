نشر حارس مرمي منتخب مصر السابق ” عصام الحضري ” مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” احتفل من خلالها بخطوبة إبنته ” شدوى ” على ” عمر طارق العزبي “.

وأقيم حفل إعلان الخطوبة مساء يوم الخميس الماضي في فيلا بمدينة السادس من أكتوبر واقتصر الحضور على أهل وأصدقاء العروسين فقط .. ومن المقرر إقامة حفل كبير فى شهر مارس المقبل بأحد الفنادق الكبرى حيث يتم بدء التجهيز للحفل من الآن .

وكتب عصام الحضري في تعليقه على الصور : ” شدوى بنتى حبيبتى ألف مبروك يا حبيبة بابا وربنا يكملك بالخير إنتى وعمر إبنى وحبيبي ويكتبلكوا الخير .. كبرتوا و كبرتونى .. الحمد لله ربنا يتم فرحتي بيكم إنتي واخواتك يا رب ” .