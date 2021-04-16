على الرغم من شائعات الطلاق المستمرة ، يبدو أن ​ميلانيا ترامب​ و​دونالد ترامب​ أكثر اتحادًا من أي وقت مضى. استمتع المستأجرون السابقون في البيت الأبيض ، المنفيين في فلوريدا ، بعشاء على ضوء الشموع.

أخبار سيئة للمحامين الذين كانوا بالفعل يفركون أيديهم بفكرة الدفاع عن مصالح زوجي ترامب في حالة الطلاق. بعد ثلاثة أشهر من مغادرة البيت الأبيض ، تسبح ميلانيا ودونالد ترامب في سعادة ، بينما يراهن عدد قليل من الأميركيين على طول عمر الزوجين بمجرد انتهاء ولاية الرئيس السابق. تم تصوير الزوجين الرئاسيين السابقين من قبل عملاء مطعم في ناديهم الخاص في Mar-a-Lago ، بالم بيتش. جلس دونالد وميلانيا بعيدًا عن أعين المتطفلين ، وتقاسموا عشاء رومانسيًا وبدا أكثر استرخاءً من أي وقت مضى.

منذ إقامتهم في “Mar-a-Lago” ، يعيش آل ترامب ، بين وجبات الغداء في الشمس ، والأيام في المنتجع الصحي ، وجولات الجولف والعشاء الاجتماعي. بعد أن نسيت ضغوط السنوات الأربع الماضية ورحيلهم المثير للجدل بشكل خاص عن واشنطن ، استعادت السيدة الأولى السابقة ذوقها ، بل إنها تعيد اكتشاف الشخص الذي شاركت حياته معه لأكثر من عقدين.















