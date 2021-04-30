علقت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس على الفيديو الذي انتشر امس للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وهو ينصح احد المواطنين بارتداء الخوذة.

وعلقت علا الفارس على الفيديو كاتبة: “السيسي يوقف سيارته امام شاب مصري و ينصحه بلبس خوذة مع افراد عائلته … حركة لطيفة بس شو هالصدفة العجيبة … الكاميرات الاحترافية من كل الزوايا جاهزة”.

السيسي يوقف سيارته امام شاب مصري و ينصحه بلبس خوذة مع افراد عائلته … حركة لطيفة بس شو هالصدفة العجيبة … الكاميرات الاحترافية من كل الزوايا جاهزة … pic.twitter.com/TlYgky4jY6 — عُلا الفارس (@OlaAlfares) April 30, 2021

وكان قد تم تداول مقطع فيديو للرئيس المصري ظهر فيه وهو يتحدث مع مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، وعاتب المواطن الذي كان يقود الدراجة إذ كان عددا من أفراد أسرة يركبون خلفه من بينهم طفلا صغيرا.

وقال السيسي له: «حرام عليك، كده خطر جدا، لا في خوذة، بتشتغل إيه بتكسب كم في اليوم؟!»، ليرد عليه المواطن قائلا: «بشتغل دليفري الساعة بـ10 جنيهات ونصف الخدمة يا أفندم، يعني باخد 10 جنيهات ولو المشوار بـ10 جنيهات أخد 5 جنيهات، ولو المشوار بعيد بـ20 جنيها باخد 10 جنيهات وهم ياخدوا 10 جنيهات».

واختتم السيسي حديثه مع المواطن وأفراد أسرته، وسألهم عن أي شيء يحتاجون، وطلب منهم الاهتمام بالطفل: «عاوزين أي حاجة؟! خلوا بالكم من الولد ده».