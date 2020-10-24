انضمت الاعلامية الاردنية علا الفارس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، الى الحملة المنددة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أعلن فيها أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وللرموز الإسلامية..

وكتبت علا الفارس في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “الاسلام دين التسامح والمحبة والسلام … لكن لا تسامح بركائز هذا الدين ومن اساء لنبينا اساء لكل الشعوب الإسلامية…. ماكرون يدعي انه يحارب العنف والتمييز … ويهاجم الاسلام والمسلمين ويدعوا الى الاستمرار في الرسومات بذريعة حرية التعبير …. سقطة وحماقة لا تغتفر ….”.

وختمت علا الفارس بالقول: “اللهم صل وسلم على اشرف الخلق سيدنا محمد”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حفل تأبين باتي الذي أقيم في جامعة السوربون إن فرنسا لن تتخلى عن الرسومات “وإن تقهقر البعض”، مضيفا أن باتي قتل لأن “الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا”.

ولم يمر هذا الخطاب مرور الكرام، بل أشعل وسائل التواصل الاجتماعي التي طالبت بمقاطعة المنتجات الفرنسية على وسم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في معظم الدول العربية، بالإضافة إلى وسم #ماكرون_يسيء_للنبي و#إلا_رسول_الله التي عبر المدونون فيها عن غضبهم الشديد من استمرار نشر الرسوم التي تسيء لنبي الإسلام.