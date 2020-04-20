أجرى الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” في حلقة برنامجه ” الحكاية ” يوم أمس لقاءا عبر الإنترنت مع أبطال مسلسل ” ونسني ” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل .

وهم كلا من الفنانين: محمود الليثي وأحمد سلطان وحازم إيهاب .. ومنتج العمل عادل المغربي .

ومازح عمرو أديب الفنان أحمد سلطان الذي ظهر وهو يعطس في بداية الفقرة فعلق قائلا : ” أنا شوفتك قبل الهوا كنت بتعطس يا أحمد .. مفيش عطس عندي هنا أينعم إحنا بعيد عن بعض لكن ممنوع العطس ” .

ليرد عليه سلطان وقال : ” أنا مش بعطس أنا كنت بهزر .. وبعدين هما معليين التكييف هنا .. متقلقش حتى لو عطست مش هتوصل عندك ” .