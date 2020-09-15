علق الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” خلال حلقة برنامجه ” الحكاية ” على المقلب الذي قام به كلا من اليوتيوبر ” أحمد حسن ” وزوجته ” زينب ” في طفلتهما الصغيرة ” أيلين ” والذي على خلفيته قررت النيابة العامة استدعائهما وتقدم ضدهما بلاغا إلى مجلس الطفولة والأمومة .

فأشار عمرو أديب إلى ما قامت به زينب في المقلب بدهن وجهها بمادة سوداء وارتداء باروكة الأمر الذي أدى إلى حالة من الخوف والفزع أصابت طفلتها واصفا ذلك ب ” الحيلة الشريرة ” .

وأضاف أن أحمد وحسن وزوجته منذ ولادة الطفلة وهما يستخدمانها ويستغلانها في فيديوهاتهم وسعيهم وراء الشهرة وجني الأموال .

فقال : ” إحنا في زمن ما يعلم بيه إلا ربنا موضوع إنفلونسر والفاشينيستا واليوتيوبر .. أحمد وزينب عملوا مشاكل كتير جدا على اليوتيوب إنما المرة دي المشكلة الناس مش طايقاها لإن ليها علاقة بطفلة والطفلة دي من أول يوم بيقوموا بإستخدامها واستغلالها ” .

وتابع : ” متفهمش إيه الفكرة من إنهم يعملوا حاجة زي دي وإحنا مش هنذيع الفيديو لإنه فيديو مؤلم ” .