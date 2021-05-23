علق الاعلامي المصري عمرو اديب على مرض “الفطر الاسود” الذي اثار الرعب مؤخرا في الهند بسبب نسبة الوفيات العالية التي تصل الى 50 بالمئة ممن اصيبوا به.

وقال عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامجه الحكاية المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، تعليقا على هذا الموضوع “ما خلصناش من كورونا عشان يجيلنا موضوع الفطر الاسود المهبب بستين نيلة على دماغه”.

وتابع “فجأة تجتاح العالم حالة من الرعب من حاجة اسمها الفطر الاسود حاجة بتيجي مع الكورونا يعني هي ما لهاش علاقة بالكورونا ويبدو انها موجودة من زمن طويل ولكن لم تزدهر في دولة الهند الا مع الكورونا حاجة لها علاقة بالتلوث في المستشفيات”.

هذا وقد أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، أن الفطر الأسود موجود في بلاده. مضيفا أنه لم يتم رصد أي حالات متأخرة إلا في حالات نادرة وقليلة .



وقال حسني، في مداخلة هاتفية مع عمرو اديب، إنه وقع الكشف الطبي على حالة أو اثنين من المصابين بكورونا، مصابين أيضًا بالفطر الأسود. مشيرا إلى أن المرض مرتبط بنقص المناعة التي قد تنتج عن الاستخدام المفرط أو الخاطئ لأدوية ”كوفيد -19“.



وأوضح أن الفطر الأسود يمكن علاجه دوائيا إذا تم التشخيص مبكرا، لكن إذا كان في مرحلة متأخرة تكون هناك ضرورة للتدخل الجراحي، واستئصال جزء من جسم المريض لإنقاذه.



وحذر من خطر عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل جيد في الفترة القادمة، وهو الالتهابات البكتيرية، والتي وصفها بـ“الأشد خطرا“ من فيروس كورونا المستجد؛ لأنها تقاوم المضادات الحيوية.