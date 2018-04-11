عمرو خالد: اوميجا-6 هو سبب تحريم لحم الخنزير في الاسلام!.. فيديو

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامى، إن النظام الغذائى العالمى يتطابق مع ذلك النظام الذى وضعه القرآن الكريم قبل أكثر من 1400 سنة، ويحرم على المسلم تناول لحم الخنزير الذى أظهرت الدراسات العلمية أنه ممتلئ بدهون أوميجا – 6، وهى أحد الأسباب المؤدية إلى إصابة الجسم بأمراض المناعة الذاتية، الذى يمكن أن يؤدى إلى وفاة الإنسان.

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وأضاف خالد فى الحلقة الخامسة عشر من برنامجه “بالحرف الواحد” الذى يربط بين الدين والعلم والحياة كمثلث متكامل، أن “مرض المناعة الذاتية”، يدفع جهاز المناعة لأن يهاجم أنسجة الجسم نفسه، وهو مرض ينتشر بكثرة فى الغرب أكثر من الدول الشرقية، بسبب طبيعة النظام الغذائى المتبع فى تلك الدول.

وأوضح أن الأمراض الناجمة عنه تبدأ من الحساسية بجميع أنواعها، فضلاً عن أمراض اللوبس والروماتويد ومرض السكرى من النوع الأول، والتهاب الأوعية الدموية فاسكولايتيس، والأزمة والتهاب الجلد أكزيما والسيلياك وهو مرض ينتج عن مشكلة هضم البروتين فى الأطعمة مثل الخبز والبسكويت، يصيب الجهاز الهضمى ويؤدى إلى تلف الأمعاء الدقيقة.

ودلل فى هذا السياق ببحث نشرته المجلة العلمية العالمية “مرض السيلياك” فى عام 2015 لعالم اسمه أرون ليرنر، بكلية طب روث أند بروث رابابورت وبمعهد تكنيون للتكنولوجيا، تحت عنوان: “أمراض المناعة الذاتية فى تزايد”، أظهرت أن هناك زيادة سنوية فى أمراض المناعة الذاتية على مستوى الدول المتقدمة فى الثلاثين عامًا الأخيرة، وأكثر من تكون فى دول الغرب.

وقال أن “علماء التغذية والطب والجينات أرجعوا السبب إلى النمط الغذائى، وبالتحديد فى أنواع الدهون التى نتناولها، إذ أن زيادة “أوميجا 6” فى الطعام ضار ويدفع الجسم نحو حالات الالتهاب العام وأمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسمنة، وزيادة “أوميجا 3″ فى الطعام تقى الجسم شر الالتهاب العام وأمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسمنة”.

وأشار خالد أيضًا إلى ما توصلت إليه الدكتورة “أرتيمس سيمبولسو دي”، رئيس المركز العلمى للجينات والتغذية والصحة بواشنطن – صاحبة أكبر عدد من الأبحاث – حول علاقة النسبة بين “أوميجا 3″ و”أوميجا 6” بالالتهاب المزمن والأمراض المناعية، إذ أن كل العلماء يؤكدون ضرورة وحتمية الالتزام فى النمط الغذائى بنسبة “أوميجا 3” لـ “أوميجا 6″، لأنها مسألة حياة أو موت بلا مبالغة”.