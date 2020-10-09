ونشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة ضبط الجزار “عنتيل الجيزة”، المتهم بإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم كان ينتهز فرصة انشغال السيدة التي يمارس الرذيلة معها، ويصورها دون علمها، حتى يتمكن من ابتزازاها وتهديدها بمقاطع الفيديو المخلة، ويجبرها على ممارسة الرذيلة معه مرة أخرى، كما كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم كان يلتقي بالسيدات بإحدى الشقق، ويقيم علاقة معهن بغرفة خالية من الأثاث، تتواجد بها مرتبة أسفنجية بأرضية الغرفة.

وتحفظ رجال المباحث على الهاتف المحمول الخاص “بعنتيل الجيزة”، وتبين احتواؤه على ما يقرب من 58 مقطع فيديو جنسي له، بالإضافة إلى مقاطع فيديو أخرى تم تحميلها من شبكة الإنترنت، وتم التوصل من خلال فحص مقاطع الفيديو، إلى هوية 3 سيدات ظهرن معه، فى أوضاع مخلة، وتم إخطار النيابة تمهيدا للتحقيق معهن إذا استدعت التحقيقات ذلك.

وسادت حالة من الغضب بين عدد من المواطنين بمحافظة الجيزة، بعد انتشار مقاطع فيديو جنسية لجزار يقيم علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وعقب تداول الفيديوهات الجنسية، تحفظ الأهالي على الجزار واعتدوا عليه بالضرب، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من إنقاذه قبل الفتك به، واقتياده إلى قسم الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة.





