أثار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب قيل إنهم “مثليين” في مدينة جدة السعودية موجة من الغضب العارم بين المواطنين فور انتشار الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الجمعة السبت.

وقد أظهر الفيديو الذي تم تداوله بكثافة مجموعة من الشباب تقف فوق مركبة مفتوحة تقوم بحركات من خلال تقبيل بعضهم أمام جمع غفير من الناس الذين اكتفوا بالتصوير.

#تجمع_شواذ_في_جده#شواذ_الكبري_الميت



ارتفع الهاشتاق إلى الترند بعد طالب المغردين بالقبض على مجموعة من الشواذ يتبادلون القبل في الكبري الميت في جدة. — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@AbtTag) March 6, 2021

وأشعل الفيديو غضبا واسعا في السعودية، لينتشر عبر نطاق واسع هاشتاق #تجمع_شواذ_في_جده ويتصدر ترندات تويتر في المملكة ومعظم دول الخليج العربي.

وطالب المغردون بضرورة تحرك الجهات المعنية والقبض على هؤلاء الذين وصفوهم بـ”أشباه” الرجال، ومعاقبتهم بأقصى العقوبات الممكنة.

وقال بعض المعلقين إن المشهد الذي كان بمنطقة “الكبري الميت” يبدو كأنه في نادِ أو مرقص يقبلون بعضهم ويتراقصون ويتمايلون ويصدح صوت الطبل والموسيقى.