من جديد يعود الشاب الإماراتي غيث ليواصل رسم الابتسامة على وجوه من أرهقتهم الحياة في مختلف دول العالم، وذلك عبر الموسم الرابع من البرنامج الخيري الإنساني “قلبي اطمأن” الذي سيعرض على شاشة قناة “أبوظبي” يومياً خلال هذا الموسم، مقدماً 30 حالة اجتماعية واقعية عن أناس ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل، حيث تنقّل “غيث” لمساعدة هذه الحالات في بلدانٍ مختلفة، مثل الأردن ومصر والعراق وسورية وأوغندا، وغيرها.

ونشر غيث خلال الأيام الماضية لقطات ومقاطع فيديو عدة من رحلاته في هذه الدول، من بينها تغريدة كتب فيها: “انتظروا “صندوق السعادة” ..قريباً”. وهو ما أثار تكهنات متابعيه عن التغيير الذي سيشهده الموسم المقبل من “قلبي اطمأن”، وإذا ما كان غيث سيستبدل حقيبته الشهيرة التي اعتاد أن يحملها على ظهره بـ”صندوق السعادة” الذي أشار إليه.

ويسعى البرنامج في موسمه الجديد إلى البناء على النجاحات التي حققها في المواسم الماضية في إيصال رسالته الإنسانية إلى أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم، ويعزز مكانته باعتباره واحداً من أكثر البرامج مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين الأكثر متابعة خلال الموسم الرمضاني.