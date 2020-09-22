كشفت صحيفة ” الأنباء ” الكويتية عن قيام فتاة بالعشرين من عمرها بإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمنزلها .

وذلك للهرب من عائلتها التي كانت تقوم باحتجازها قسريا في غرفتها لأسباب غير معروفة .

وفور تلقي الجهات الأمنية بلاغا يفيد بسقوط الفتاة الكويتية من الدور الثاني لمنزلها انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلها إلى سيارة الإسعاف على الرغم من محاولات عائلتها لعرقلة نقل الفتاة إلى المستشفى رغم الإصابات الخطيرة التي لحقت بها .

فأصيبت الفتاة بنزيف في الرأس وكسر في الحوض والقدم اليمنى وكدمات متفرقة .. وقد تم إدخالها إلى العناية المركزة ووضعها تحت الحراسة .

فيما سيتم فتح تحقيق مع عائلة الفتاة لمعرفة أسباب إلقائها نفسها واحتجازها ومحاولة بعض أقاربها عرقلة نقلها للمستشفى .