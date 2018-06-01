فتوى بجواز الإفطار لكل المشاركين في كأس العالم

أفتى رجل الدين السعودي رضوان الرضوان بجواز الإفطار لكل المشاركين في كأس العالم في روسيا، سواء كانوا لاعبين أو مشجعين أو إعلاميين أو حكاما، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ.

ونقلت الصحيفة عن الرضوان أن هؤلاء “هم في حكم المسافر سواء كان سفرهم يومين أو يزيد على ذلك أو يقل، ولهم كل رخص السفر من قصر وجمع في الصلوات والفطر في الصيام، خصوصا إن شق عليهم الصوم، وليس عليهم نوافل، وإذا أرادوا أن يصوموا فلا بأس”.