نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” وجهت من خلالها رسالة إلى الوافدين في بلدها الكويت .

وذلك في محاولة منها لإصلاح ما أفسده عدد من مواطنيها في الفترة الأخيرة بحديثهم عن الوافدين في بلادها ودعواتهم لطردهم من الكويت .

فكتبت فجر السعيد قائلة : ” الله لا يحرمنا من الوافدين من كل الجنسيات .. وجودهم معانا ضرروي فنحن حتى الآن لا نستطع أن نغطي كل الشواغر الوظيفية بالذات في المهن الحرفية الفنية ” .

وتابعت : ” والله يعز الكويت ويديم خيرها ونكون دايما ملاذ لكل محتاج .. والله يعزنا ولا يعز علينا ” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على التغريدة التي فاجئت البعض منهم وأثارت إعجابهم أيضا .. وعبر الكثيرون من خلال التعليقات عن تقديرهم للوافدين والترحيب بهم في الكويت .