وجهت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” رسالة إلى فناني لبنان أعلنت فيها تحديها لهم بأن يدلوا بتصريحات ضد وزير الإعلام اللبناني ” جورج قرداحي ” أو حزب الله كما فعلت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” .

فكتبت فجر السعيد في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” اتحدى كل فناني لبنان الذين كلوا وشربوا في موائد الخليج وكونوا ثرواتهم من فلوس الخليج ” .

وتابعت : ” وبعضهم متواجد في الرياض حاليا لإحياء حفلات أن يكونوا بجرأة إليسا ويصرحوا تصريح واحد ضد قرداحي أو حزب الله ” .

وكانت الفنانة إليسا قد شنت هجوما على الإعلامي جورج قرداحي على خلفيات تصريحاته الأخيرة عن المملكة العربية السعودية والإمارات ودفاعه عن الحوثيين وطالبته من خلاله بالاستقالة من منصبه .

فقالت : ” جورج قرداحي برقبتك مسئولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو .. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو ” .