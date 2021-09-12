علّقت الإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ على صورة وزير الإقتصاد اللبناني ​أمين سلام​ متغزلة بوسامته بطريقة غير مباشرة وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت فجر السعيد صورة لوزير الاقتصاد اللبناني وعلقت عليها كاتبة: “هذا صح والا فوتوشوب ؟ وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام”.

وقد اشاد الكثير من المتابعين بوسامة سلام حيث جاء بين التعليقات: “اذا صج اتوقع راح تسقط الديون عن لبنان ويجدد لهم قروض منح مدى الحياة بدون اي تردد”.

ده لو كان رؤساء الدول الدائنه للبنان ستات — Mohamed Sultan (@Mohamed6Sultan) September 10, 2021

يشار إلى أن أمين سلام هو محام دولي واقتصادي متخصص في الإدارة وبرنامج القيادة من جامعة Harvard Kennedy School، وفي القانون الدولي والمقارن من جامعة جورج واشنطن، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة الحكمة.

يعمل سلام مستشارا دوليا في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي، والإدارة، والقيادة الاستراتيجية، والشؤون العامة والاتصالات. كما أنه شغل مركز نائب رئيس الغرفة الوطنية الأميركية – العربية للتجارة.