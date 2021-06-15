هاجمت الاعلامية الكويتية فجر السعيد السفيرة الأمريكية لدى الكويت، إلينا رومانوسكي وذلك من خلال التعليق على احدى تغريداتها على حسابها على تويتر.

وكانت السفيرة الامريكية في الكويت قد كتبت امس تغريدة قالت فيها: “مضى عام على دخولي إلى عالم تويتر، وكم أنا سعيدة بالتواصل مع الكويتيين بشكل مباشر. لقد عرفت الكثير عن #الكويت وثقافتها الغنية (وطعامها اللذيذ) وذلك بفضلكم جميعاً، وأتطلع إلى مواصلة التواصل معكم للعامين المقبلين!”.

غير ان فجر السعيد علقت على تغريدتها كاتبة: “الله لايطيل أيامج في الكويت واللهم إجعلها سحابة صيف وتنقشع! اللهم امين”.