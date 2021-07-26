شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجوما على الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” بسبب الفيديوهات التي تنشرها الأخيرة والمحتوى الذى تقدمه عبر حسابها على تطبيق سناب شات .

حيث أشارت فجر السعيد إلى أنها خلال متابعتها لحساب سمية الخشاب لمدة إسبوع لم تجد سوى موضوع واحد يتكرر في جميع الفيديوهات الخاصة بها وهي أنها تتغزل في نفسها وجمالها .

وأعربت الإعلامية الكويتية عن استيائها من هذا الأمر مؤكدة على أن سمية الخشاب تتعامل مع حسابها بطريقة خاطئة ولم تفهم بشكل صحيح طبيعة البرنامج وأنها اضطرت في النهاية إلى حظرها بخاصية ال ” بلوك ” .

ونشرت فجر السعيد مقطع فيديو عبر حسابها على فيس بوك يضم عدد من اللقطات التي نشرتها سمية الخشاب على سناب شات وكتبت في تعليقها عليه : ” الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة سمية الخشاب في سناب شات وبديت أتابعها من باب الفضول وكونها نجمة مهمة قلت أتعرف على الجوانب المختلفة في شخصيتها بعيدا عن التمثيل ” .

وتابعت : ” اكتشفت أن هناك سوء فهم قوي عندها عن فكرة السناب .. أتصور أنها تعتقد السناب هو مراية كل شوية تبص على نفسها فيها أنا حلوة ، شعري حلو ، بعرف أعمل بوز البطة ولا لا .. لا يا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط السناب شات برنامج social life يستعرض فيه المشتركين يومياتهم ليكون هناك تواصل إجتماعي ” .

وأضافت فجر : ” يا سمية حتى الفاشنستات مبيعملوش اللي إنتي بتعمليه .. ليه بس كده .. مين اللي فهمك السناب غلط .. الفاشنستات اللي رزقهم على السناب مبيعملوش االلي انتي بتعمليه وبينوعوا .. يوم يتصوروا ويوم يعرضوا ملابس ويوم يعلموا الناس إزاي تحط مكياج ويوم ياخدوا الناس معاهم جولة في المطاعم وأيام كثيرة بيتكلموا ” .

واختتمت حديثها قائلة : ” مو معقولة حبيبتي كل السنابات نشوف سمية وعيون سمية وحواجب سمية وهم بيرقصوا ورقبة سمية وهيا بتتكسر من الطرب وجمال ودلع سمية .. إسبوع أتابعه ما شفت إلا عيون سمية وشفايف سمية وشعر سمية .. كل يوم كل يوم.. صعبة .. بلوك ” .